مدرب الوحدة: علينا الإيمان بحظوظنا وكرة القدم لا تعرف المستحيل

أكد مدرب الوحدة، الهولندي آرنو بويتنويغ أن فارق النقاط الخمس بين فريقه وبين شباب الأهلي المتصدر يستدعي منه الإيمان بحظوظهم في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن كرة القدم لا تعرف المستحيل.

وقال بويتنويغ في المؤتمر الصحافي عقب الانتصار على الجزيرة 3-1 أول من أمس في «كلاسيكو أبوظبي»: «في الجولة الماضية خسرنا نقطتين من دبا، وشاهدنا كيف أن شباب الأهلي تعثر، لكل مباراة ظروفها لذلك يجب علينا الإيمان بحظوظنا لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل».

وكان «العنابي» الذي تصدر جدول الترتيب من قبل قد قلص الفارق بينه وبين شباب الأهلي إلى خمس نقاط فقط قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، وهو ما يضعه ضمن قائمة الفرق المنافسة على اللقب، لكنه مع ذلك فإن مصيره ليس بديه وإنما يحتاج لسقوط شباب الأهلي وبقية المنافسين ومن قبل ذلك كله الفوز في جميع الجولات المتبقية له ليصعد إلى منصة اللقب.

وأعرب المدرب كذلك عن سعادته بالفوز على الجزيرة، وقال بويتنويغ: «الجماهير استمتعت بهذه القمة، فالفريقان قدما مباراة جميلة تليق بهما، أدينا بشكل مميز في الشوط الأول، وتقدمنا بهدفين مستحقين، وبشكل عام فقدنا توازننا في 10 دقائق من الـ96 دقيقة التي لعبناها، اللاعبون التزموا بالتعليمات وقاتلوا واستحقوا نقاط الديربي».

وفي المقابل، أرجع مدرب فريق الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر السبب وراء خسارة فريقه لاستفادة منافسه من الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، وقال: «الوحدة عاقبنا على الأخطاء التي وقعنا بها، وعلى الرغم من سيطرتنا على المباراة، لكننا لم نخلق الكثير من الفرص، لذلك كانت هذه النتيجة».

ومضى: «هجومياً وعلى الأطراف، لم ننجح في كسب المواجهات الفردية، ولم نخلق التفوق العددي، وفي عمق الوسط لم نرسل العدد الكافي من التمريرات المؤثرة، وفي هذا الوضع تصبح الأمور صعبة ولا يفيد الاستحواذ على الكرة في شيء».