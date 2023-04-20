لابا يقود "الزعيم" لفوز مهم على "الملك".. ويهدي "العيناوية" عيدية مبكرة

قاد الدولي التوغولي لابا كودجو فريقه العين لتحقيق فوز مهم اليوم على حساب ضيفه الشارقة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 23 لدوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويمثل الانتصار "عيدية" لانصار فريق العين الذي قلص فريقهم الفارق مع شباب الاهلي المتصدر إلى 3 نقاط فقط بعد تعادل الاخير مساء أمس أمام النصر، إذ اضاف "الزعيم" النقطة 47 خلف شباب الاهلي المتصدر برصيد 50 نقطة، فيما تجمدت نقاط "الملك" عند 42. وكان لابا كودجو سجل هدفه الأول في الدقيقة 6 قبل أن يعود ويؤمن فوز "الزعيم" بتسجيل الثاني في الدقيقة 86.