ثلاثية في شباك "السماوي" تصعد بالوصل إلى المركز الرابع

استعاد الوصل ذاكرة الانتصارات بتغلبه على بني ياس بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد الوصل في زعبيل، ليتقدم "الإمبراطور" إلى المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما توقف رصيد "السماوي" عند 22 نقطة في المركز الـ 11.

دخل الوصل أجواء اللقاء بسرعة وأحرز الإيفواري أداما ديالو الهدف الأول من ركلة ركنية لعبها التشيلي فيليبي غويتريز وقابلها ديالو برأسه في المرمى (6). وواصل ديالو تألقه وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة فهد الظنحاني وأبعدها إلى ركلة ركنية (17)، بينما أهدر اللاعب الإيفواري مجدداً فرصة إضافة الهدف الثاني عندما تلقى تمريرة من فابيو ليما وسدد ديالو كرة قوية تصدى لها الظنحاني وعادت إلى مهاجم الوصل الذي سدد الكرة مجدداً وأبعدها حارس بني ياس (34).

وحافظ "الإمبراطور" على أفضليته في الشوط الثاني وسدد علي صالح كرة قوية تصدى لها الظنحاني (52)، بينما تصدت العارضة لكرة سددها فابيو ليما بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة (64).

وفي الدقيقة 69 أضاف ديالو الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة جميلة من فابيو ليما وسددها ديالو في المرمى، قبل أن يضيف علي صالح الهدف الثالث في الدقيقة 79 عقب مجهود فردي من ليما الذي سدد الكرة وارتدت من العارضة وأكملها صالح في المرمى لتنتهي المباراة بفوز الوصل.