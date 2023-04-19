"ديربي أبوظبي" يعلنها: "السعادة" لجمهور الوحدة

حسم فريق الوحدة نتيجة مواجهة "ديربي أبوظبي" على حساب الجزيرة 3-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد آل نهيان ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ورفع "العنابي" رصيده إلى 45 فيما تجمدت رصيد "فخر أبوظبي" عند 40 نقطة.

وقص الوحدة شريط أهداف اللقاء بداية من الدقيقة 21 بواسطة لاعبه جواو بيدرو، واضاف زميله علاء زهير في الدقيقة 26، فيما اختتم فاكوندو دانيال الثلاثية في الدقيقة 53، في حين سجل هدف الجزيرة الشرفي لاعبه علي مبخوت في الدقيقة 83.