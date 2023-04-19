أحمد مبارك: لا ملاحظات للشارقة على توقيت مباراتي الجولتين 24 و25

أجاب مدير فريق كرة القدم بنادي الشارقة، أحمد مبارك الجنيبي، عن سؤال عما إذا كان لنادي الشارقة أي تعليق أو ملاحظات على مواعيد مباراتي الفريق أمام كل من اتحاد كلباء ودبا في الجولتين 24 و25 لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حددت إقامة مباراتي الفريق في مواعيد مختلفة عن بقية فرق المقدمة في جدول الدوري، وقيل إن رابطة دوري المحترفين هي التي وضعت هذا التوقيت، وأنه ليست لديهم في نادي الشارقة أية ملاحظات عليه.

وأضاف أحمد مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «رابطة المحترفين قامت بتوزيع المواعيد بناءً على ما تراه في جدول المباريات وضغطها».

وكانت رابطة المحترفين قد حددت مواعيد إقامة مباريات بعض الفرق التي تتنافس على الصدارة في مواقيت مختلفة، إذ قررت إقامة مباراة الشارقة أمام اتحاد لتقام الساعة السادسة مساءً، في حين قررت إقامة مباراتي شباب الأهلي مع الوصل، وكذلك العين مع بني ياس في توقيت واحد عند الساعة 20:45.

وفي الجولة 25 حددت الرابطة إقامة مباراة الشارقة أمام دبا لتقام الساعة 18:15، في حين تقام مباريات شباب الأهلي مع بني ياس والعين مع الوصل والوحدة مع عجمان في توقيت واحد وهو التاسعة مساء.