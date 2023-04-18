«فرسان دبي» يحصد كأس عمر بن حيدر للكاراتيه

فاز شباب الأهلي بلقب كأس عمر بن حيدر الثانية للكاراتيه لمسابقات الكوميتيه فرق جماعي لفئات العمر من 14 سنة إلى فوق 19 سنة ناشئين وناشئات وشباب وآنسات ورجال على صالة المزهر الرياضية بدبي، بمشاركة 149 لاعباً ولاعبة، يمثلون ثمانية أندية، هي: شباب الأهلي، الشارقة، اتحاد كلباء، الذيد، فلج المعلا، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الفجيرة للفنون القتالية، ونادي جمهورية مصر العربية في العين، بحضور عدد كبير من أولياء الأمور ومحبي رياضة الكاراتيه.

وشهدت المباريات إثارة ومنافسة قوية بين جميع الأندية المشاركة، وكان الصراع الثلاثي المثير على الصدارة بين أندية شباب الأهلي والشارقة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، لخطف الصدارة، فحسم شباب الأهلي المنافسة، وخطف صدارة البطولة بفارق ميدالية فضية واحدة والتتويج باللقب، بعد أن فاز بالمركز الأول، وحصل على خمس ميداليات متنوعة (ذهبيتان وفضيتان

وبرونزية)، وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، بعد أن بعد أن حصل على ست ميداليات (ذهبيتان وفضية وثلاث برونزيات)، وجاء نادي الشارقة ثالثاً، بعد أن حصل على أربع ميداليات (ذهبيتان وبرونزيتان)، وجاء اتحاد كلباء في المركز الرابع بحصوله على ميداليتين فضيتين.

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، المهندس حميد شامس، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه إبراهيم النعيمي، والمدير التنفيذي للاتحاد محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد هشام سري.