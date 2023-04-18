«الإمارات للرياضات البحرية» يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي

شارك اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في الاجتماع العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية، الذي عقد في مدينة امستردام خلال الفترة من 14 إلى 16 الجاري، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مسيرة سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية.

شارك في الاجتماع كل من مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أحمد الحوسني، والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أحمد إبراهيم، ورئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية ناصر الظاهري.