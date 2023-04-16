مشاركة فاعلة في المجلس الرمضاني لنادي خورفكان

وصف رئيس مجلس ادارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي سالم النقبي، الشباب بانهم هم قوة الحاضر وأمل المستقبل، وان دور الأندية في احتضانهم ورعايتهم وتوجيههم كبير لرفع طاقاتهم وكفاءتهم فكرياً ورياضياً، من خلال الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ وذلك وفق خطط ممنهجة والعمل على غرس روح المنافسة الشريفة

جاء ذلك ضمن مبادرة مجالس نادي خورفكان الرياضية الرمضانية، التي اقسمت جلستها الثالثة بضيافة عضو مجلس ادارة النادي فهد بوهندي أول من أمس، تحت عنوان "دور الأندية الرياضية في تحقيق أهدافها المستدامة"، وتماشيا مع توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بتحقيق الاستثمار الأمثل في طاقات النلشئين والشباب.

وناقش المجلس عدة محاور وهي دور الأندية في تعزيز البعد المؤسسي الممنهج لتمكين الشباب، والدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في تعزيز البعد الاجتماعي والأمني بين الشباب، بالإضافة إلى دور الرياضة في تعزيز البعد الصحي والبدني للشباب وتبني هذا النمط كأسلوب حياة.

وناقش الدكتور عبدالله بوهندي المساهمة المتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في التنمية المستدامة، من خلال تعزيز البعد الاجتماعي والأمني بين الشباب بالنظر إلى كونها تشجيع التسامح والاحترام والمنافسة الشريفة بين الرياضيين في جميع المحافل.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله موسى مدير مستشفى خورفكان، أن دولة الإمارات تعتبر مثالاً يحتذى به في تعزيز أنماط الحياة الصحية بشكل مجتمعي شامل، من خلال المبادرات الرياضية المجتمعية المختلفة التي ترفع الوعي.