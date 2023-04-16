«بلاك فون» يحرز لقب بطولة نادي الإمارات لسباعيات كرة القدم

أحرز فريق «بلاك فون» لقب النسخة الأولى من بطولة نادي الإمارات الرمضانية لسباعيات كرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فالاهالا فاييكنغ برباعية نظيفة. وقدم الفريقان أداءً قوياً على مدار البطولة. وحصل اللاعب نبيل الداوودي من فريق «بلاك فون» على جائزة هداف البطولة برصيد 12 هدفاً، كما تم تكريم إدارة فريق بن درويش كفريق مثالي.

وتوج الفائزين في البطولة الشيخ أرحمة بن سعود القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة. وقال في تصريح صحافي إن البطولة تعتبر متنفساً للشباب الرياضي في الإمارة، وإن الدورات الرمضانية بيئة رياضية ملائمة للشباب لممارسة هواياتهم وتنمية مهاراتهم وقضاء أوقات فراغهم. وحضر تكريم الفائزين أيضاً رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، وعدد من القيادات الرياضية.