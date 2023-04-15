بن درويش: جمهور نهائي كأس رئيس الدولة سيكون غفيراً ومؤثراً

خطفت جماهير الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة الأنظار في المباريات التي لُعبت بنظام الذهاب والإياب يومي 5 و 14 أبريل الجاري، حيث أسهم الحضور الجماهيري الغفير لمباريات هذا الدور في ارتفاع المستوى الفني للفرق الأربعة مما جعل الإثارة حاضرة طوال أوقات المبارايات.

وفي مباراتي الوصل والعين شكل محبو الفريقين ملحمة جماهيرية رائعة ورسموا لوحات من الإبداع في مدرجات استاد زعبيل واستاد هزاع بن زايد ، كما هو الحال في مباراتي الشارقة وعجمان اللتين أقيمتا في استاد الشارقة واستاد راشد بن سعيد.

وحرص اتحاد كرة القدم على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالجماهير, بداية من طرح تذاكر المباريات إلكترونياً قبل فترة كافية من موعدها, وكذلك عقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الأندية الأربعة, إلى جانب الإجراءات المنظمة لعملية الدخول والخروج بكل سلاسة.

بدوره هنأ أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات فريقي العين والشارقة بمناسبة تأهلهما إلى نهائي كأس رئيس الدولة , الذي سيقام يوم 28 أبريل الجاري في ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي, مؤكداً أن تأهلهما جاء نتيجة جهد ومثابرة وحرص من الفريقين على الوصول إلى نهائي أغلى البطولات.

وقال: "إن الحضور الجماهيري الكبير في مباريات نصف نهائي كأس رئيس الدولة كان مميزا ولعب المشجعون دوراً مهما في التحفيز وصناعة البهجة، ونحن على ثقة أن الحضور الجماهيري في النهائي سيكون غفيراً ومؤثرا، وسيضيف لأداء اللاعبين حماسا ومتعة وجمالية".

وتوجه بن درويش بالشكر الجزيل إلى جميع الأندية على تعاونها المستمر والفعال مع اتحاد كرة القدم ، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك يصب في مصلحة البطولة الغالية.

وتمنى رئيس لجنة المسابقات التوفيق لفريقي العين والشارقة في نهائي ينتظره عشاق الكرة الإماراتية, خصوصا أن الفريقين يحظيان بشعبية واسعة داخل وخارج الدولة، داعياً كافة الجماهير الالتزام بالروح الرياضية في المدرجات وفي منصات التواصل الاجتماعي.