استاد محمد بن زايد يستضيف «سوبر الأهلي والزمالك»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي مباراة كأس السوبر المصري 2021 – 2022، التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس، يوم الجمعة الخامس من مايو المقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني: «تمثل المباراة المرتقبة استمراراً لخطط مجلس أبوظبي الرياضي في استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ما يعزز من خطط المجلس الطموحة في أن تكون أبوظبي المكان الأمثل لإقامة مثل تلك المباريات الكبيرة، التي تحظى بشعبية عارمة وتاريخ طويل من المنافسة بين قطبي الكرة المصرية».

ورحّب العواني باستضافة «استاد محمد بن زايد»، المعلم المعماري المميز والاستثنائي والمتفرد، الذي يوفر لعشاق المستديرة زوايا رؤية متميزة تجعلهم في قلب الحدث.

وأقيمت أول مباراة للسوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات في استاد هزاع بن زايد في أكتوبر عام 2015 وفاز فيها الأهلي 3-2، واحتضن استاد محمد بن زايد السوبر الثاني في فبراير 2017، وفاز فيها الزمالك بركلات الترجيح 3-1، وفي يناير من عام 2018 استضاف استاد هزاع بن زايد السوبر الثالث بين الأهلي والمصري عام 2018، وفاز الأهلي حينها بهدف وحيد، وفي فبراير من عام 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، وفاز الأخير بركلات الترجيح 4-3، وفي أكتوبر من عام 2022 لُعبت المباراة للمرة الرابعة بين الزمالك والأهلي في كأس السوبر على استاد هزاع بن زايد بالعين، وفاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

عارف العواني:



«تمثل المباراة استمراراً لخطط مجلس أبوظبي الرياضي في استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية».