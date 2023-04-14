الوحدة سيلتقي مع الجيش المغربي في كأس سلمان

تعرف فريق الوحدة إلى منافسه في الدور الثاني لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، إذ تأهل الجيش المغربي على حساب الاتحاد الليبي، على الرغم من خسارته 1-3، مستفيداً في ذلك من فوزه ذهاباً في المغرب بنتيجة 4-1.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الوحدة خبر صعود الفريق المغربي، لكنه لم يُشر إلى موعد مباراتي الذهاب والإياب التي ينتظر أن تجمع بين الفريقين في الدور التمهيدي الثاني.

وكان «العنابي» تأهل للدور الثاني على حساب البرج اللبناني بالفوز ذهاباً صفر-3، وإياباً 1-صفر، وفي حال نجح الوحدة في تخطي الدور الثاني، فإنه سينضم بذلك لأندية المجموعة الرابعة، بجانب كل من الرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمتأهل من المسار التمهيدي الآخر.

الجيش تأهل على حساب الاتحاد الليبي.. فاز ذهاباً 4-1، وخسر إياباً 1-3.