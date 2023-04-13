«العنابي» يترقب منافسه في «كأس الملك سلمان» اليوم

يتعرف فريق الوحدة، اليوم، إلى منافسه في الدور الثاني لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، إذ سيلتقي في الدور المقبل مع المتأهل من مواجهتي الاتحاد الليبي والجيش الملكي المغربي.

وستقام مساء اليوم مواجهة تجمع بين الاتحاد الليبي وضيفه الجيش الملكي المغربي على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، التي يدخلها الأخير بحظوظ كبيرة، بعد أن كان قد حسم لقاء الذهاب في المغرب بنتيجة 4-1.

وكان «العنابي» تأهل للدور الثاني على حساب البرج اللبناني بالفوز ذهاباً صفر-3 وأياباً 1-صفر، وفي حال نجح الوحدة في تخطي الدور الثاني، فإنه سينضم بذلك لأندية المجموعة الرابعة بجانب كل من الرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمتأهل من المسار التمهيدي الآخر.