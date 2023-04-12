أكثر من 5000 مشارك من 103 جنسية في دورة "ند الشبا"

حظيت النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تابعت فعالياتها باهتمام كبير لتستحوذ على المشهد الإعلامي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك من 23 مارس حتى 10 الجاري تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وتابع الملايين من عشاق الرياضة منافسات الدورة الأكبر من نوعها عبر قنوات دبي الرياضي التي بثت المنافسات لأكثر من 140 ساعة على الهواء مباشرة في قناتي دبي الرياضية الثانية والثالثة، بالإضافة إلى القنوات الرياضية العربية والدولية التي نشرت أخبار الدورة على مدار 19 يومًا من المنافسات الرائعة التي حضرها في المدرجات أكثر من 40 ألف متفرج على مدار أيام الدورة كاملة.

وشهدت الدورة زيادة كبيرة في أعداد الجنسيات للرياضيين المشاركين حيث بلغ عدد المشاركين في النسخة العاشرة أكثر من 5000 مشارك من 103 جنسية مختلفة من جميع قارات العالم من المقيمين في الدولة ومن القادمين إليها للمشاركة في المنافسات تحديدًا، تنافسوا في 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، ومنحت اللجنة المنظمة للدورة جوائز ضخمة للرياضيين والجمهور بلغ أكثر من 4 ملايين درهم.