نادي الإمارات يطالب اتحاد الكرة بإلغاء البطاقة الحمراء للاعب داسيلفا

قدمت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم احتجاجاً رسمياً إلى اتحاد كرة القدم للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الفريق الأول البرازيلي ليثيري داسيلفا في مباراة الفريق أمام فريق مسافي التي أقيمت في الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى.

وذكر بيان صحافي من نادي الإمارات أن «الاحتجاج تضمن اللقطات والصور التي تؤكد عدم صحة قرار حكم اللقاء الذي كان مؤثراً بشكل مباشر بنتيجة المباراه في منح البطاقة الحمراء للاعب نادي الإمارات حيث استخدم الخصم كوع اليد (مرفق اليد) والمصنف كأداة ضرب مباشره في وجه لاعب فريق الإمارات، ما يدعو لاستغراب وقوع الحادثة بالقرب من الحكم والمساعد والحكم الرابع والذي ينص عليه القانون بالطرد المباشر ويتبعه تقرير أقوى من ردة فعل لاعب الإمارات المطرود وعلى إثرها وباندهاش شديد من الجميع أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الإمارات فيما اكتفى بالبطاقة الصفراء تجاه اللاعب المنافس».

ولفت البيان إلى أن «إدارة شركة نادي الإمارات تقف بحانب اتحاد كرة القدم وتحرص على تطوير الحكام المواطنين، ولكن النادي تعرض لظلم في مباراة مسافي وفي بعض المباريات الأخرى خصوصاً وأن الفريق يعيش حالياً مرحلة حاسمة من عمر الدوري وينافس على إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين».