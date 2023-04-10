بن حيدر: يجب ممارسة بناء الأجسام بوجود مدرب

أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، علي بن حيدر، أن نشر ثقافة ممارسة رياضة بناء الأجسام بالشكل النموذجي مهمة جداً، وأنها لا تقل أهمية عن دعم ممارستها كرياضة فردية، والسعي للفوز بالمراكز الأولى فيها، خصوصاً أنها تعد رياضة جماهيرية ويمارسها عدد كبير من أبناء المجتمع.

وقال بن حيدر إن تطور البنى التحتية أسهم في زيادة عدد ممارسيها، ما عزز من مكانة بناء رياضة الأجسام الإماراتية على المستوى الدولي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «نحرص على ممارسة آمنة لرياضة بناء الأجسام بين أفراد المجتمع، من خلال كثير من الآليات المتبعة لأهميتها، وبالتعاون المشترك مع أفراد اللعبة، وعلى رياضيي بناء الأجسام ممارسة التدرب في القاعات التي تتوافر فيها مستلزمات التدريب النموذجية، وبوجود المدرب المختص، وضرورة اختيار الوقت المناسب لذلك، والاستماع لتوجيهات المدرب، بل يجب عدم ممارسة رياضة بناء الأجسام من دون وجود شخص قريب منك، سواء كان مدرباً أو لاعباً زميلاً، ليكون سنداً في حال الاحتياج إليه، وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لرياضة بناء الأجسام».

وتابع: «توجد حالة غير صحية تتمثل في رغبة اللاعبين الجدد في الوصول لأفضل مستوى بدني رغبة منه بأن يصبح لديه جسم متناسق، ويشارك في البطولات بسرعة، لذلك فهو يتدرب بكثافة، وهذا الأمر غير صحيح، كونه يرهق نفسه، وننصح بعدم اتباع ذلك، كونه قد يعرض نفسه للإصابة».

وأكد بن حيدر أن رياضة بناء الأجسام رياضة جميلة، لكنها تحتاج إلى أن تتم ممارستها وفقاً للتعليمات والإرشادات الفنية، وأن تأخذ وقتاً ومكاناً مناسبين، وأن يكون اللاعب صبوراً لكي ينجح، وختم بضرورة الإصغاء لتعليمات المشرفين الفنيين والمدربين، وأن ذلك من الأمور المهمة جداً.

8 نصائح

1- يجب أن يكون الممارس الجديد لبناء الأجسام سليماً من الناحية الصحية.

2- لا تصح ممارسة رياضة بناء الأجسام في ساعات المساء المتأخرة، ويفضل أن تكون صباحاً أو عصراً.

3- لا تمارس رياضة بناء الأجسام من دون مدرب مختص لأداء التدريب الصحيح، ويحتاج اللاعب إلى الصبر ليكون بطلاً قادراً على الاستمرار طويلاً.

4- لا ينصح بالتدريب برفع أوزان عالية دون اللجوء إلى خطة زمنية صحيحة.

5- يفضل أن يمارس اللاعب الذي يمتلك كتلة عضلية بناء الأجسام، بينما تفضل ممارسة الفيزيك ممن يمتلك تناسباً وتناسقاً جسمانياً.

6- لاعب بناء الاجسام من اكثر اللاعبين تحملا للاوزان الثقيلة لذلك عليه الراحة بعد التمرين والنوم لساعات كافية حسب ما يحتاجه الجسم.

7- من المهم جداً الالتزام بخطة تغذية، وشرب الماء بكفاية، لمعادلة الجهود المبذولة.

8- يجب أن يتعلّم لاعب بناء الأجسام واللياقة البدنية والقوة البدنية طريقة التنفس الصحيحة.