«الدفاع المدني» بطلاً لكرة الصالات في دورة عجمان الرياضية

حسم فريق الإدارة العامة للدفاع المدني لقب بطولة كرة قدم الصالات ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 بعد فوزه الكبير في المباراة النهائية على دائرة البلدية والتخطيط بنتيجة 7-1 في صالة مركز عجمان الإبداعي.

حضر المباراة النهائية راشد عبد الرحمن السويدي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان، وعبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ويوسف الرئيسي المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية في مجموعة الفطيم للسيارات، والعميد رائد الزعابي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني- عجمان، بجانب عدد من الضيوف، وجمهور كبير حرص على التواجد منذ وقت مبكر.

وقدمت اللجنة المنظمة العليا درعين تذكاريين إلى كل من عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات تقديراً لجهوده المتميزة في دعم رياضة كرة قدم الصالات، وخميس حسن الشامسي عضو لجنة كرة قدم الصالات الشاطئية بالاتحاد الآسيوي تقديراً لحرصه على المشاركة في الحدث الرياضي ودعم نجاحه.

وتم تكريم الحكام علي حسن كريم، ونواف أحمد الحمادي، وخالد أحمد الحمادي لدورهم الكبير في إنجاح البطولة، إضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز فردية، إذ فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة راشد عبيد محمد من الإدارة العامة للدفاع المدني، وفاز بجائزة هداف البطولة شادي قنديل من دائرة البلدية والتخطيط بإحرازه 7 أهداف، ونال جائزة أفضل حارس عبد الرحمن علي درويش من دائرة البلدية والتخطيط، أما جائزة أفضل مدرب فحصدها عبد الله كيدي مدرب الإدارة العامة للدفاع المدني، بينما فاز بجائزة أفضل إداري عمران آل علي من فريق دائرة البلدية والتخطيط.

وتوج فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بكأس البطولة وفاز بجائزة مالية قدرها 25 ألف درهم، ونال دائرة البلدية والتخطيط الوصيف جائزة مالية 15 ألف درهم، فيما فاز فريق التراس جنون بجائزة الفريق المثالي.