برعاية حمدان بن محمد النسخة الثامنة من "ألعاب دبي" تنطلق 25 مارس 2027

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق النسخة الثامنة من "ألعاب دبي" خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس 2027، لتجمع فرقاً من مختلف أنحاء العالم في حدث رياضي يعكس مكانة دبي وجهةً عالميةً للفعاليات المبتكرة، ويمنح العمل الجماعي دوراً محورياً في صناعة الفوز وتجاوز التحديات.

وأعلنت اللجنة المنظمة موعد إقامة النسخة الجديدة من البطولة، التي تقدم نموذجاً متميزاً للمنافسات الجماعية، تتكامل فيه القدرات البدنية والذهنية مع التخطيط والتواصل وسرعة اتخاذ القرار، ضمن تجربة تجعل من تنوع مهارات أعضاء الفريق مصدر قوة، ومن التعاون أساساً للإنجاز.

وتجسد "ألعاب دبي" جانباً من رؤية الإمارة للرياضة بوصفها مساحةً للتلاقي والتفاعل الإيجابي، تتجاوز حدود المنافسة لتجمع المشاركين من مختلف المدن والثقافات حول قيم مشتركة. ومع اتساع حضورها الدولي، تواصل البطولة الإسهام في إثراء أجندة دبي الرياضية، وتقديم تجربة ترتبط بهوية المدينة القائمة على الطموح والابتكار والانفتاح على العالم.

وأكدت اللجنة المنظمة لـ"ألعاب دبي" أن البطولة، تجاوزت مفهوم المنافسة الرياضية لتشكل منصة تجمع المشاركين حول قيم العمل الجماعي والتعاون والتحدي، مشيرةً إلى أن اتساع نطاق المشاركة يعكس الحضور النوعي المحلي والعالمي الذي رسخته البطولة منذ انطلاقها. وأضافت أن النسخة الثامنة ستواصل البناء على هذه المسيرة، بما يعزز دور "ألعاب دبي" في جمع الفرق والمشاركين ضمن تجربة تنافسية قائمة على العمل بروح الفريق الواحد والقدرة على ابتكار الحلول لتجاوز التحديات.

ومنذ انطلاقها عام 2018، شهدت "ألعاب دبي" نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة وتنوعها، لترسخ مكانتها منصةً رياضيةً تجمع مختلف الفئات وتشمل مشاركين من موظفي الجهات الحكومية، ومن مختلف فئات المجتمع، بما فيهم الفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب فرق تمثل مدناً من مختلف أنحاء العالم، وصلت إلى 56 مدينة في النسخة الماضية، فيما ارتفع عدد المشاركين من 1.054 مشاركاً في النسخة الأولى إلى أكثر من 1.600 مشارك في نسخة 2026، وعدد الفرق من 154 فريقاً في النسخة الأولى إلى 239 فريقاً في نسخة 2026.

وتقام منافسات النسخة الثامنة ضمن خمس فئات هي: تحدي الحكومة - رجال، وتحدي الحكومة - سيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، وتحدي الصغار، ضمن مجموعة من التحديات التي تختبر مهارات العمل الجماعي والقدرة على تجاوز العقبات.

وتواصل هذه النسخة الشراكة الرسمية الممتدة منذ سنوات مع "دي بي ورلد" كشريك رسمي للبطولة في دورتها الثامنة الجديدة، ترسيخاً للشراكة الناجحة والمثمرة مع "ألعاب دبي".