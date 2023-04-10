المنتخب بطلاً للنسخة الدولية للبادل في «ند الشبا»

تُوج المنتخب الوطني بلقب البطولة الدولية للبادل، التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس، ضمن النسخة الـ10 من دورة ند الشبا الرياضية، التي يُسدل الستار على منافساتها الليلة، وأقيمت تحت شعار «قدرات لا حدود لها». وجاء تتويج المنتخب على حساب نظيره القطري، وتغلب عليه بنتيجة 2–صفر، في المباراة النهائية.

وتمكن الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبد، من الفوز على القطريين جابر المطوع وخالد سعدون الكواري بنتيجة 6–1 و6–2، في المباراة الأولى، وفاز الثنائي الإماراتي عمر بهروزيان وعبدالله أهلي على الشقيقين محمد وعبدالعزيز الكواري بنتيجة 6–3 و4–6 و5–7 في المباراة الثانية.

وعقب المباراة الختامية، توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، المنتخب بلقب البطولة، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، ومدير الدورة حسن المزروعي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للبادل، خليفة يوسف خوري.

وأقيمت البطولة الدولية للبادل بمشاركة ثمانية منتخبات، هي الإمارات واليابان والسعودية ومصر واليابان وقطر والبحرين وإيران.

وأهدى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كأس البطولة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعمه رياضة البادل التي انطلقت من دورة ند الشبا لتحقق انتشاراً واسعاً في الإمارات، موجهاً الشكر إلى اللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في جميع المباريات، وخلال فترة الاستعدادات.

وأثنى على النجاح الكبير الذي حققته البطولة، وعلى المستويات القوية التي قدمتها المنتخبات المشاركة، ما ينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني الذي يستعد للعديد من الاستحقاقات في الفترة المقبلة. وقال: «أكدت البطولة تركيزنا المستمر على تطوير المنتخب الوطني، وتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد الواعدين، ونتطلع لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة والإنجازات في المستقبل. وأشاد رئيس اتحاد البادل بما قدمه المنتخب القطري من مستويات في البطولة بشكل عام، وفي المباراة النهائية على وجه أخص، وقال: رغم فوز منتخبنا بنتيجة 2–صفر، إلا أنه واجه صعوبة في التغلب على المنتخب القطري، الذي لعب بشراسة، وقاتل حتى اللحظات الأخيرة.

في جانب آخر، تجري اللجنة المنظمة اليوم، السحب على سيارتي فورد برونكو وفورد تيريتوري، مقدمتين من شركة الطاير للسيارات للجماهير التي ستوجد الليلة في اليوم الأخير من دورة ند الشبا. كما سيتم السحب على جوائز مالية تقدر بـ100 ألف درهم، بعدما قدمت اللجنة المنظمة للدورة جوائز للجمهور بلغت قيمتها مليون درهم، وزعت عليهم خلال السحوبات اليومية التي كانت تُجرى أثناء منافسات الدورة».

«هيئة الطرق والمواصلات» يحرز برونزية «سلة الكراسي المتحركة»

أحرز فريق هيئة الطرق والمواصلات المركز الثالث، والميدالية البرونزية، في بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، ضمن دورة ند الشبا الرياضية، بعد فوزه على فريق مركز وريزيدنس البستان بنتيجة 55-42 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وكانت المباراة النهائية لمنافسات الكراسي المتحركة جرت مساء أمس، وجمعت شرطة دبي والإسعاف.

ويتصدر المحترف المصري أشرف أبوزيد لاعب شرطة دبي قائمة الهدافين لأصحاب الهمم، ليحسم اللقب للعام الثاني على التوالي برصيد 102 نقطة، قبل أن يلعب مع فريقه نهائي البطولة، ويليه جاسم رمضان من هيئة الطرق برصيد 90 نقطة.

وتضم قائمة الأكثر تسجيلاً في البطولة 20 لاعباً أحرزوا 752 نقطة، خلال مباريات الدور الأول ونصف النهائي، ومباراة المركز الثالث. وعلى مستوى الأسوياء، تصدر لاعب هيئة الطرق منصور عبدالرحمن القائمة بـ35 نقطة، ويليه لاعب دائرة المالية، عامر الدشتي برصيد 24 نقطة، وتضم القائمة 20 لاعباً سجلوا 190 نقطة.

«الجوارح» و«زعبيل» في المباراة الختامية لـ «الطائرة» اليوم

يُسدل، الليلة، الستار على منافسات بطولة الكرة الطائرة، ضمن النسخة الـ10 لدورة ند الشبا، وذلك بمواجهة صعبة تجمع فريقي الجوارح وزعبيل، في المباراة النهائية التي ستقام على الصالة الرئيسة في مجمع ند الشبا الساعة الـ10 مساءً. وحملت مباراتا نصف النهائي قمة الإثارة والمتعة للجماهير، اذ جمعت الأولى فريقي الجوارح والإمبراطور، وانتهت بفوز الجوارح بثلاثة أشواط دون رد، إلا أن الفوز لا يعني سهولة المباراة، حيث أظهر الفريقان مستوى رائعاً من الأداء طيلة الأشواط الثلاثة.

وانتهى الشوط الأول 29-26 بعد مواجهة سارت نقطة بنقطة، وقدم الفريقان خلالها فاصلاً من أمتع فنون اللعبة. وتواصل الشوط الثاني على نسق سابقه، من حيث القوة والإثارة، وانتهى بتقدم الجوارح 26-24، لينطلق الشوط الثالث، وخلاله واصل فريق الجوارح تألقه، وتمكن من حسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 25-20، ليحجز مقعده في نهائي البطولة.

وبرز من فريق الجوارح لاعبه داسيلفا جابريل، الذي سجل 16 نقطة، وهو الرصيد ذاته الذي سجله لاعب الإمبراطور، أمين إسماعيل. وفي المباراة الثانية، تمكن فريق زعبيل من الفوز على فريق فهود زعبيل 3/1. وقدم الفريقان أداءً متكافئاً في الشوط الأول، لكن الحظ ابتسم للفهود وفازوا بنتيجة 25-22، قبل أن يبتعد عنه التوفيق، ويخسر ثلاثة أشواط متتالية، إذ أنهى فريق زعبيل الشوط الثاني لمصلحته بالفوز بنتيجة 25-13، ثم فاز بالشوط الثالث بنتيجة 25-20، وفاز كذلك بشوط اللقاء الرابع بنتيجة 25-23، ليتأهل فريق زعبيل إلى النهائي. وشهدت المباراة تألق لاعب زعبيل كودي آرثر، الذي سجل 24 نقطة، فيما سجل توبشيل فاسيل 15 نقطة لمصلحة فريق فهود زعبيل.

البطولة الدولية للبادل أقيمت بمشاركة ثمانية منتخبات، هي الإمارات واليابان والسعودية ومصر واليابان وقطر والبحرين وإيران.

تجري اللجنة المنظمة اليوم السحب على سيارتين، وعلى جوائز مالية تقدر بـ100 ألف درهم.