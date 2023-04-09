عجمان يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز بالأربعة على الوصل

استعاد عجمان ذاكرة الانتصارات بفوز كبير على الوصل بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "البرتقالي" رصيده إلى 38 نقطة، بينما توقف رصيد "الإمبراطور" عند 40 نقطة.

ووجه عجمان صدمة قوية إلى الوصل في أول 25 دقيقة بعدما أحرز 3 أهداف، بعدما استغل أخطاء الدفاع والحارس خالد السناني، عندما لعب حارس "الإمبراطور" كرة وصلت إلى فراس بالعربي الذي مرر كرة انفرد على إثرها وليد أزارو وسدد الكرة في المرمى محرزاً الهدف الأول (9).

وأضاف أزارو الهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها علي مدن ولعب الكرة إلى المهاجم المغربي الذي سدد الكرة بمهارة في المرمى (20)، قبل أن يضيف التونسي فراس بالعربي الهدف الثالث من كرة أخطأ مجدداً فيها السناني بتمريره الكرة إلى لاعب عجمان ووصلت إلى بالعربي الذي سدد الكرة بهدوء من فوق السناني محرزاً الهدف الثالث (24).

وواصل عجمان أفضليته في الشوط الثاني وتصدت العارضة لفرصة محققة من البحريني علي مدن، قبل أن يحصل وليد أزارو على ركلة جزاء عقب عرقلته من عبدالرحمن صالح، وسدد مدن الكرة في المرمى مضيفاً الهدف الرابع (51).

وفي الدقيقة 55 أحرز الأرجنتيني توماس شانكلاي الهدف الأول للوصل من تسديدة قوية خدعت الحارس علي الحوسني، بينما تعرض الأخير لإصابة قوية عقب اصطدامه بالقائم وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

في المقابل رغم التغييرات التي أجراها المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، ولكن لم يشكل الفريق خطورة على مرمى عجمان، بينما شكلت الهجمات المرتدة لـ "البرتقالي" خطورة كبيرة، وتصدى القائم لفرصة محققة من وليد أزارو (84).

وفي الدقيقة 85 أحرز فابيو ليما الهدف الثاني للوصل من متابعة داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز عجمان.