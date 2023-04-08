شباب الأهلي يعزز صدارته.. وماجد ناصر إلى المستشفى (صور)

عزز شباب الأهلي موقعه في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على البطائح بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 22 على استاد راشد في دبي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 49 نقطة بينما توقف رصيد "الراقي" عند 18 نقطة في المركز الـ 12.

ولم يواجه شباب الأهلي صعوبة في حسم اللقاء لمصلحته، بعدما فرض سيطرته على اللقاء منذ الدقيقة الأولى في الشوط الأول، وأسهم تألق حارس البطائح زايد الحمادي في حفاظ الفريق الضيف على نتيجة التعادل في أول 15 دقيقة، بعدما تصدى الحمادي لكرة صاروخية من يحيى الغساني (8)، كما أبعد ركلة حرة مباشرة لعبها الأوزبكي عزيز غانييف بطريقة رائعة وتصدى لها الحارس (13).

وفي الدقيقة 15 حصل أحمد جميل على ركلة جزاء عقب تعرضه للعرقلة من الغاني إستين وسدد فيدريكو كارتابيا الكرة بقوة في المرمى محرزاً الهدف الأول (16)، بينما واصل زايد الحمادي تألقه وتصدى لانفراد آخر من يحيى الغساني، قبل أن يضيف البرازيلي يوري سيزار الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة جميلة من كارتابيا وسدد سيزار الكرة بمهارة في المرمى (35).

وفي الشوط الثاني تحسن أداء البطائح وأهدر الكاميروني أناتول فرصة محققة لإحراز الهدف الأول بعدما لعب المالي سيكو بابا تمريرة جميلة خلف مدافعي شباب الأهلي وانفرد أناتول بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم (55) واصطدم بالحارس ماجد ناصر الذي تعرض لإصابة قوية وغادر الملعب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وواصل "الراقي" خطورته وكاد فهد سبيل أن يخدع البديل حسن حمزة عندما لعب كرة عرضية باتجاه المرمى وأبعدها حمزة إلى ركلة ركنية (68)، بينما حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعدما تعرض البرازيلي إيغور جيسوس للعرقلة داخل منطقة الجزاء من الغاني أستين الذي حصل على البطاقة الحمراء، وسددها جيسوس في المرمى لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.