" الامارات اليوم" تتمنى الشفاء العاجل للزميل بهاء الدين عطا

يرقد الزميل بهاء الدين عطا الصحافي القدير بالقسم الرياضي في الزميلة صحيفة " البيان" سابقاً بمستشفى راشد في دبي أثر الوعكة الصحية الطارئة التي المت به أخيرا خلال شهر رمضان المبارك وألزمته السرير.

واطمأنت "الامارات اليوم" على الزميل بهاء الدين وقدمت له باقة من الورود من خلال زيارته في المستشفى، وقد تجاوز الازمة وباتت صحته في تحسن.

كما تمنت الصحيفة ممثلة برئيسة التحرير الاستاذة منى بوسمرة عاجل الشفاء للزميل بهاء المتخصص في تغطية سباقات الخيول وهو صاحب مسيرة طويلة في هذا المجال..

ويعد الصحافي بهاء الدين عطا من الرعيل الأول في صحافة الإمارات وأمضى فيها أكثر من 40 عاما وجاء إلى الإمارات وهو يحمل معه شهادة ليسانس آداب في اللغة الإنجليزية

والتحق بداية عمله في الإمارات في جريدة النصر الرياضي في العام 1981 ثم ألتحق بصحيفة" الوحدة " في أبو ظبي قبل أن ينضم لاحقا للعمل في صحيفة البيان"



و" يلقب بهاء الدين بـ “فارس الكتب". نظرا للكتب العديدة التي اصدرها في مجال سباقات الفروسية التي بلغت أكثر من 55 كتابا وذلك بسبب حبه وعشقه الشديد لهذه الرياضة

ويحظى بهاء الدين بحب وتقدير كبير وسط زملائه الصحافيين وفي أوساط سباقات الفروسية نظرا لنبل أخلاقه وتعامل الإنساني الراقي مع الجميع.