شباب الأهلي والوصل في «فاصلة» نصف نهائي دوري السلة

ينشد حامل اللقب فريق شباب الأهلي، وضيفه الوصل، في التاسعة والنصف مساء اليوم، حسم المواجهة الثالثة «الفاصلة» في نصف نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة، وبلوغ الدور النهائي الذي ينطلق 15 الجاري.

ولجأ الفريقان إلى خوض مواجهة فاصلة، بعد أن تبادلا الفوز في الذهاب والإياب، بفوز شباب الأهلي ذهاباً بواقع (96-83)، قبل أن ينجح الوصل في رد اعتباره والفوز في الإياب (79-68).

ويسعى شباب الأهلي لإكمال المشوار وبلوغ النهائي للمرة 12 على التوالي منذ موسم 2011-2012، ويعتمد على خبرات مجموعة متجانسة من لاعبيه الدوليين، يتقدمهم الشقيقان سعيد ومحمد مبارك على صعيد مركز صناعة اللعب، والأشقاء محمد وأحمد وحميد عبداللطيف، ولاعب الارتكاز قيس عمر، ومن خلفهم المحترفان الأميركيان نيك مينراث وبراندون تريشي.

وعلى الطرف الآخر، يتمسك الوصل بحظوظه، في بلوغ النهائي الثاني على التوالي لهذا الموسم، بعد كأس الاتحاد سبتمبر الماضي، والأول في دوري سلة الرجال منذ 2014، مستنداً على قوة لاعبيه وعلى خبرات المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم، الذي نجح منذ عودته إلى الوصل صيف العام الماضي، في ولاية ثانية مع «الإمبراطور»، في بناء مشروع إعادة الفريق، وتجديد دمائه بالعناصر الشابة. ويلتقي الفائز في المباراة مع النصر الذي حجز مقعده مبكراً في النهائي.