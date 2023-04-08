كلباء يقلب الطاولة على بني ياس ويحرمه من "الأمان"

قلب فريق اتحاد كلباء خسارته 1-صفر أمام مستضيفه بني ياس إلى فوز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الشامخة ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ووضع اتحاد كلباء النقطة 29 في رصيده محافطاً على المركز الثامن، وفي المقابل تجمدت نقاط "السماوي" عند 22 في المركز العاشر ليجد نفسه ما يزال في دائرة الأندية المنافسة على البقاء.

وكان أصحاب الأرض هم من قصوا شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 10 بواسطة غاستون سواريز، وعادل ايغور روسي النتيجة للضيوف في الدقيقة 56، فيما سجل زميله فيليب كيش هدف الفوز في الدقيق 69.