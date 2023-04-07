الهولي: التدريب بتركيز عالٍ وإيجابية يطور شخصية لاعب «الصالات»

وجّه مدرب فريق البطائح لكرة الصالات، عدنان الهولي، نصائح إلى ممارسي اللعبة، أبرزها أن التدريب بتركيز عالٍ وإيجابية لتطوير شخصية اللاعب، واللعب حتى صافرة الحكم أياً كانت النتيجة، وإضفاء الروح الإيجابية والحالة الذهنية العالية، ومتابعة تطوّر اللعبة على المستوى العالمي.

وقال الهولي لـ«الامارات اليوم»: «هنالك نصائح مهمة أبدأ بها بنفسي واللاعبين نسلط عليها الضوء للاستفادة منها، بحيث تسهم في دعم ممارسة اللعبة نحو الأفضل، من أهمها حاجة المدربين إلى اتخاذ القرار المناسب خلال المباريات وأثناء التدريبات في ثوانٍ، لذلك يجب أن نكون دائماً على دراية فنية، ووفقاً لأحدث المستجدات الفنية العالمية».

وأضاف: «نوجه اللاعبين بأنه من المهم اللعب بتركيز عالٍ والحفاظ على التدفق المستمر للعطاء من قبل أفراد منظومة فريق الصالات، كما نركز على أهمية تطوير المهارات الفنية للاعبين، كون اللعبة رياضة مهارات فردية بشكل واسع، وبما أن كثيراً من النتائج حسمت في آخر ثوانٍ من المباريات، لذلك على اللاعب أن يلعب بثقة الفوز أو التعادل حتى صافرة الحكم، وقد حدث ذلك في مونديال ليتوانيا وكأس اسيا في الكويت والدوري الإماراتي كثيراً».

وتابع: «المدرب والإداري وقائد الفريق وحارس المرمى أكثر عناصر الفريق مناط بهم إضفاء الروح الإيجابية والحالة الذهنية العالية، لدورهم المؤثر في تعزيز النتيجة، أو تغييرها لصالح الفريق، كما أن إدراك كل عنصر من الفريق، سواء كان لاعباً أو مدرباً أو إدارياً لمهمته، وعدم التداخل في ما بينهم مهم للغاية». وختم: «ضرورة متابعة تطور اللعبة على المستوى العالمي، والعمل على استثمار ذلك ببناء شخصية المدرب أو اللاعب من الناحيتين الفنية والذهنية».

النصائح الـ 7

1- ضرورة اتخاذ اللاعبين والمدرب القرار المناسب خلال ثوان من المباريات.

2- الحرص الكبير على إجراء التدريبات بتركيز وإيجابية.

3- الحفاظ على التدفق المستمر للعطاء من قِبل أفراد منظومة فريق الصالات.

4- تطوير المهارات الفردية.

5- اللعب حتى صافرة الحكم أياً كانت النتيجة.

6- إضفاء الروح الإيجابية والحالة الذهنية العالية.

7- متابعة تطوّر اللعبة على المستوى العالمي.