قمة الوصل والعين «مملة».. وخالد عيسى يعتذر للجمهور

خيبت قمة الوصل والعين آمال الجمهور في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، أول من أمس، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، ليتأجل حسم هوية الفريق المتأهل إلى النهائي في مباراة الإياب 14 الجاري على استاد هزاع بن زايد.

وجاءت المباراة «مملة»، رغم اكتمال كل عوامل تقديم الفريقين لمباراة كاملة الأوصاف، بعدما شهد اللقاء حضوراً جماهيرياً رائعاً من عشاق الأصفر والبنفسج، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يشهد فيها استاد زعبيل منح جمهور الفريق الضيف 50% من سعة الملعب، وذلك وفقاً للنظام الجديد المتبع من اتحاد كرة القدم.

من جهته، أكد حارس مرمى العين، خالد عيسى، أن «المواجهة لم تظهر بالمستوى الذي يليق بالحضور الكبير من جمهوري الفريقين على استاد زعبيل»، وقال في تصريحات صحافية: «نعتذر للجماهير من الفريقين، سواء المستضيف الوصل، أو الفريق الضيف العين، إذ إن المباراة نوعاً ما كانت (مملة)، والمشاهد يحب دائماً المباريات التي يكون بها غزارة تهديفية وإثارة، ولكن يمكن أن يكون تأثير التعليمات من المدرب بأن نؤجل التأهل إلى مباراة الإياب، أسهم في هذا الأداء والنتيجة التي لم تشهد إحراز أهداف من الفريقين». أما بالنسبة إلى تأثير تألقه إلى جانب حارس الوصل، خالد السناني، في عدم إحراز الفريقين لأي أهداف، قال: «لا شك أنني حالفني التوفيق في أن أحافظ على نظافة شباكي، وسواء أنا أو خالد السناني إذا الفريق احتاجنا سنكون موجودين، وأتمنى له ولي التوفيق في المباريات المقبلة».

الفلاسي: نظام الذهاب والإياب لا يفيد البطولة

قال المحلل الرياضي، ماجد الفلاسي، إن «اعتماد نظام الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، أسهم في المستوى الذي ظهرت به مباراة الوصل والعين»، مشيراً إلى أن هذا النظام لا يفيد البطولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن البطولة منذ بدايتها تقام من خلال مباراة واحدة في كل دور إقصائي، بينما تم فقط تغيير نظام المربع الذهبي، وقد أسهم هذا التغيير في مستوى اللاعبين الذي شاهدناه، رغم الحضور الجماهيري الكبير».

وأشار إلى أن توقيت إقامة مباراتي الذهاب والإياب يضرّ بالفرق التي تنافس على الألقاب، وقال: «أستغرب إقامة نصف النهائي ليتخلل الجولات الخمس الأخيرة الحاسمة للدوري، وكان يجب أن يحضر التنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وعلى سبيل المثال، العين ينافس على الدوري وتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي، ما قد يضرّ الفريق بالتركيز على أكثر من بطولة، وقد يقول البعض إن هذا الأمر ضريبة الفريق البطل، ولكن ليس معقولاً أن تكون هذه عقوبة على الفريق، وكان من الممكن إقامة نصف النهائي قبل انطلاق الدور الثاني من الدوري».