"البلدية" و"ليتل سكولار" إلى نهائي طائرة الدورة الرياضية لحكومة عجمان

يُسدل اليوم الخميس في مركز عجمان الإبداعي الستار على منافسات بطولة البادل تنس في نسختها الثانية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 بمباراتين ساخنتين في فئتي الدوائر الحكومية والمحترفين لحساب الدور النهائي.

وتقام الدورة الرياضية لحكومة عجمان، الحدث الرياضي الرمضاني الأكبر في الإمارة، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بمشاركة واسعة من الرياضيين في 11 فعالية متنوعة، هي البادل تنس، وكرة القدم، وكرة قدم الصالات، والكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة الرماية، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري للرجال، وبطولة الألعاب الشعبية، وبرنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، والمجلس الرمضاني للسيدات.

ويلعب في النهائي الأول فئة الدوائر الحكومية مصرف عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان في الساعة العاشرة مساء، ويقام النهائي الثاني في البطولة فئة المحترفين بين دريم تيم وروميرو في الساعة الحادية عشرة مساء.

وكان مصرف عجمان قد ضمن تأهله إلى المباراة النهائية عقب فوزه في نصف النهائي على حساب دائرة البلدية والتخطيط بنتيجة 6-1، و6-0، بينما تأهل القيادة العامة لشرطة عجمان على حساب الإدارة العامة للدفاع المدني بنتيجة 6-2، 6-2.

تختتم غدا الجمعة منافسات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بنهائي مثير، يجمع بين دائرة البلدية والتخطيط وحضانة ليتل سكولار في الساعة العاشرة مساءً في مركز عجمان الإبداعي.

ونجح دائرة البلدية والتخطيط في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه مساء الأربعاء في الدور نصف النهائي على بالا سيكسس بشوطين دون رد، في مباراة جاءت حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين، بينما تأهل حضانة ليتل سكولار بعدما حقق فوزاً مستحقاً في المباراة الأخرى على حساب أونلي فريش بشوطين دون مقابل.

وتدخل منافسات كرة القدم غدا الجمعة مراحلها الحاسمة بمواجهتين قويتين في الدور نصف النهائي، إذ تجمع المباراة الأولى في الساعة العاشرة مساء الإدارة العامة للدفاع المدني وجامعة المدينة عجمان، ويقود الدفاع المدني هداف البطولة حسام جاد الله (6 أهداف) وعبد الله علي الجمحي (3 أهداف)، بينما يعتمد جامعة المدينة عجمان على هداف الفريق طارق خالد (4 أهداف) وعبد العزيز المهري (3 أهداف).

ويلتقي في المباراة الثانية في الحادية عشرة مساء دائرة البلدية والتخطيط حامل اللقب مع القيادة العامة لشرطة عجمان، ويقود البلدية الثنائي عصام علاء شامخ (4 أهداف) وعلي خميس المخمري (3 أهداف)، فيما يعتمد شرطة عجمان على مبارك سالم وعبد الله يحيي الجابري اللذان سجلا 6 أهداف بواقع 3 أهداف لكل لاعب.