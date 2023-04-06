25 خيلاً تتنافس في كأس الوثبة بإيطاليا

يشهد المضمار الرئيس في سان روسور في بيزا بإيطاليا، تنظيم سباقين من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 25 خيلاً، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة 13 ألفاً و200 يورو.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1500 متر للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس فيه تسعة خيول على جوائز مالية تبلغ 6600 يورو، أبرزها «إليدور»، بقيادة إف بوسا، و«إيروشيابونورفا» بقيادة أي فيوري، و«إيتانو دو زاماجليا» بقيادة إم مونتريسو، و«نواف» بقيادة جي مارسيللي، وجميعها لاس سي كلوديا، وبإشراف إم ناردوزي.

وتتنافس في الشوط الثاني لمسافة 1500 متر 16 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، على جوائز مالية قدرها 6600 يورو، وأبرز المرشحين الجواد «أمور» لاس سي كلوديا، وبإشراف إم ناردوزي، وبقيادة إف بوسا.