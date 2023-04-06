منتخب هوكي الجليد يسعى إلى تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم بتركيا

أكد منتخب الإمارات لهوكي الجليد أن الهدف من المشاركة في بطولة كأس العالم «المستوى الثاني B» المرتقبة في تركيا، هو تحقيق إنجاز عالمي جديد لرياضة الإمارات، وتأكيد التطور الفني الذي حققه المنتخب وقاده لصدارة التصنيف العربي.

وأشار لاعبو المنتخب إلى أن المعسكر الحالي للفريق بصالة التزلج في مدينة زايد الرياضية يمثل استعداداً جيداً قبل المشاركة في هذه البطولة. ويستمر المعسكر حتى 13 الجاري، ثم يتوجه الفريق إلى تركيا في 15 من الشهر نفسه لخوض منافسات البطولة العالمية.

وقال مدرب المنتخب، ديفيد ريتش، في تصريح صحافي: «خلال أسبوعين سابقين، كانت هناك مرحلة مهمة من الإعداد، والآن نمضي في المسار ذاته لمدة أسبوعين آخرين، وكل اللاعبين يقومون بعمل جيد وجهد كبير، للوصول إلى أفضل إعداد يساعدنا على إبراز الصورة الممتازة عن المنتخب في البطولة».

وقال قائد المنتخب، جمعة الظاهري، في تصريح صحافي: «نخوض هذه المرحلة بمعنويات عالية، ونضع في تقديرنا أهمية الحدث الذي ينتظرنا، والأجواء الرمضانية كانت ملهمة لجميع اللاعبين، والمدرب يقوم بدور مؤثر في هذه المرحلة من خلال التدريبات المتنوعة، وطموحاتنا لن تتوقف وسنبذل أفضل ما نملك في المحفل العالمي الكبير».