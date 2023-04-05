قمة سلبية بين الوصل والعين في الكأس.. والحسم مؤجل إلى الإياب

تعادل اليوم الوصل والعين من دون أهداف في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة على استاد الوصل في زعبيل، ليتأجل حسم هوية الفريق المتأهل إلى النهائي إلى لقاء الإياب في 14 الجاري على استاد هزاع بن زايد في العين.

ولعب الفريقان مباراة حماسية في الشوط الأول ولكن من دون فرص خطرة على المرميين، إذ تعددت الأخطاء من اللاعبين في وسط الملعب، إلى جانب التمريرات غير الدقيقة التي أسهمت في عدم اكتمال الهجمات.

وأهدر الأرجنتيني توماس شانكلاي فرصة محققة لإحراز الهدف الأول للوصل عندما تلقى تمريرة من فابيو ليما ولكن شانكلاي سدد الكرة في مدافعي العين (10)، ورد التوغولي لابا كودجو بفرصة خطرة من تمريرة إيريك وسدد كودجو الكرة في يد الحارس خالد السناني (18)، بينما سدد علي صالح كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها خالد عيسى (23).

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين وكاد لابا كودجو أن يحرز بالخطأ في مرماه ولكن خالد عيسى تصدى للكرة ببراعة (47)، وواصل حارس العين تألق بتصديه لكرة خطرة من علي صالح (55).

في المقابل أهدر لابا فرصة لا تضيع من هجمة قادها المغربي سفيان رحيمي الذي لعب كرة عرضية مرت من أمام المهاجم التوغولي الذي كان أمام المرمى (69)، بينما شهدت الدقائق العشر الأخيرة إثارة من جانب العين بعدما تألق سفيان بوفتيني وخالد السناني في إبعاد أكثر من كرة خطرة لتنتهي المباراة بالتعادل.