بن ظبوي: ممارسة رياضة اللياقة البدنية ممتعة.. لكن بشرط عدم الإفراط

أكد رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أحمد بن ظبوي، أن ممارسة رياضة اللياقة البدنية، سواء كان ذلك في شهر رمضان المبارك، أو في بقية الشهور يحتاج إلى اتباع عدد من التعليمات والنصائح الضرورية المهمة، التي من شأنها تأمين ممارسة رياضية سليمة لتصبح أسلوباً حقيقياً في حياة الإنسان دون التعرض إلى المنغصات التي تؤدي إلى التوقف عن ممارسة الرياضة في فترات لاحقة.

وقال بن ظبوي لـ«الإمارات اليوم»: «تتضمن رياضة اللياقة البدنية أنواعاً كثيرة من الرياضات الفردية والجماعية، التي تؤدي أغراضاً مختلفة، لذلك ننصح أن يكون اختيارك للنشاط الرياضي بدقة، لكي يسهم في ضمان استمرارك، ويجعل الرياضة جزءاً مهماً في حياتك اليومية، لأنه من دون ذلك ستضيع الجهود المبذولة دون فائدة».

وتابع: «هناك نصيحة رياضية مهمة لابد من التركيز عليها، أن للإنسان طاقة محددة ترتبط بصحته وقدرته البدنية على تقبل الجرعات الرياضية وليست مفتوحة، لذلك فإن كل مجهود رياضي يجب أن يقابله فترة راحة من يوم إلى يومين في الأسبوع على الأقل، وبذلك تتحقق الفوائد المرجوة من ممارسة الرياضة عموماً واللياقة البدنية بشكل خاص».

وأوضح رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية: «ينصح المختصون في عموم الرياضة واللياقة البدنية بشكل خاص على التغذية الصحيحة والمتكاملة، تزامناً مع ممارسة الرياضة، وأياً كان وقتها ونوعها، لما لها من دور كبير في تطوير الأداء، ومن المهم أيضاً تعزيز ثقافة الاستمرار في ممارسة الرياضة».

وأضاف: «ممارسة الرياضة بانتظام وتحقيق الفوائد المرجوة منها تحتاج إلى الحفاظ على السلامة من الإصابات، لذلك علينا أن نحرص على عدم التعرض لها، وذلك من خلال تمارين الإحماء قبل المباشرة بالتمرين الرئيس، وهي نصيحة ضرورية تغيب عن بال الكثيرين، لما لها من الكثير من الفوائد في تهيئة الجسم».

وختم بن ظبوي: «هناك مفهوم غير دقيق يتبعه الكثيرون، وطالما أدى إلى مشكلات كثيرة وهو الإفراط في ممارسة النشاط الرياضي دون مراقبة، وهذا الأمر قد يعرض الرياضي للإصابة وإلى كثير من المشكلات البدنية والصحية، لذلك لابد من عدم الافراط في ممارسة الرياضة، خصوصاً اللياقة البدنية، لذلك لابد من وجود خطة تدريب معتمدة من قبل المختصين».

وأكد بن ظبوي أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك تختلف نوعاً ما عن ممارسة الرياضية في أوقات أخرى، لارتباطها بنظام تغذية ونوم مختلفين.

6 نصائح

• يتوجب اختيارك للنشاط الرياضي الذي تمارسه بدقة وحسب الإمكانات.

• كل مجهود رياضي عالي يجب أن يقابله فترة راحة كافية.

• ينصح المختصّون بالتغذية الصحيحة والمتكاملة تزامناً مع ممارسة الرياضة.

• الحرص على الإحماء قبل ممارسة أي رياضة، خصوصاً اللياقة البدنية، لتفادي التعرض للإصابات.

• عدم الإفراط في ممارسة النشاط الرياضي دون مراقبة.

• يحتاج الرياضي إلى امتلاك لخطة تدريب معتمدة من مختصّين.