الوحدة يكتسح البرج ويضع قدماً في الدور الثاني للبطولة العربية

وضع فريق الوحدة قدماً في الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان الأندية العربية الأبطال لكرة القدم بفوزه العريض بثلاثية نظيفة على مستضيفه البرج اللبناني ضمن لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الثلاثاء على استاد آل نهيان.

وقص شريط أهداف اللقاء المدافع علاء زهير من كرة رأسية في الدقيقة 16، وأضاف زميله البرازيلي ماثيوس بيريرا الهدف الثاني من كرة ثابتة وبطريقة رائعة في الدقيقة 29، فيما اختتم مواطنه جواو بيدرو الثلاثية في الدقيقة 35 بعد متابعة للكرة المرتدة من حارس المرمى.

وستجدد المواجهة بين الفريقين، السبت المقبل، في مباراة الإياب التي ستقام على الملعب ذاته، وفي التوقيت نفسه، وهي المباراة التي ستحسم هوية المتأهل رسمياً للدور القادم الذي سيواجه فيه المتأهل من لقاء الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.