«مدارس الإمارات الوطنية» أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد

تأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023 الرمضانية، بعد فوزه على فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية بهدفين دون رد، أول من أمس، على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

ودخل بطل النسخة الماضية المواجهة بطريقة مميزة، لاسيما أنه كان بحاجة إلى الفوز فقط للعبور إلى المربع الذهبي، وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية من فرض أسلوبه، أحرز أحمد سمير الهدف الأول لفريق مدارس الإمارات الوطنية في الشوط الأول، قبل أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الشوط الثاني، وعلى الرغم من النقص العددي لمدارس الإمارات الوطنية بعد طرد مدافعه، فإنه حافظ على تقدمه وعلى نظافة شباكه، وخطف بطاقة التأهل.

وصعد فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى الملحق، الذي سيقام يوم غدٍ، حيث إن نظام البطولة يمنح متصدر كل مجموعة من المجموعات الثلاث بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة ثلاثة لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة

ذاتها، فاز فريق مكتب شؤون المجالس على فريق وكالة أنباء الإمارات «وام» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت لقطات فنية مثيرة.

وأحرز ثنائية فريق «وام» كل من زادي ودانيال، بينما سجل لمكتب شؤون المجالس حمادة علي «هدفين» وأحمد عبدالله، علماً بأن الهدف الثاني لحمادة علي جاء في الوقت القاتل، ليمنح فريقه النقاط الثلاث وإمكانية التأهل إلى الملحق كأفضل ثالث.

وبذلك تأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية باعتباره متصدراً برصيد سبع نقاط، وجاء ثانياً فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية «ست نقاط» الذي صعد إلى الملحق، وفي المرتبة الثالثة فريق مكتب شؤون المجالس «أربع نقاط»، وحل رابعاً فريق وكالة أنباء الإمارات «وام» بدون رصيد من النقاط.

مرحلة المجموعات تختتم اليوم

تختتم مساء اليوم مرحلة المجموعات بمباراتين ضمن المجموعة الثالثة، يجمع اللقاء الأول فريق مكتب البعثات الدراسية «ست نقاط» بفريق مكتب الشؤون الخاصة «نقطة واحدة»، ويتطلع فريق مكتب البعثات الدراسية، وصيف النسخة الماضية، إلى حسم تأهله ونيل بطاقة الصعود إلى نصف النهائي، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة لضمان بلوغ المربع الذهبي.

ويلتقي فريق دائرة القضاء «ثلاث نقاط» فريق المركز الوطني للتأهيل صاحب النقطة الواحدة في اللقاء الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات «الملحق» تقام، يوم غدٍ، بطريقة خروج المغلوب، بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات «ثلاثة فرق» إضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات، وفي حال انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح، على أن تقام مباراتا نصف النهائي، يوم الأحد.