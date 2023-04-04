شباب الأهلي ينشد نصف نهائي «سلة سوبر آسيا» من بوابة «العالمي»

يطلب فريق السلة في نادي شباب الأهلي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة (سوبر غرب آسيا) عن المنطقة الخليجية، حين يحل ضيفاً على النصر السعودي في الـ11 من مساء اليوم، في لقاء إياب الدور التكميلي، في مواجهة يسعى من خلالها «فرسان دبي» لتجديد فوزه على «العالمي»، بعد انتصار شباب الأهلي 28 مارس الماضي ذهاباً في دبي، بنتيجة (100-90).

ويعتمد شباب الأهلي في مهمة الإياب، على أسلوب اللعب الجماعي، الذي مثل مفتاحاً رئيساً في انتصاره ذهاباً، بعد أن قدم لاعبو الفريق 27 تمريرة حاسمة في المباراة، والاستفادة من تسجيل 22 نقطة من الهجمات المرتدة، والتي قابلها حصول خط الدفاع على 23 محاولة ناجحة في سرقة الكرة من أمام الفريق المنافس، في مباراة تألق خلالها المحترف الأميركي نيك مينراث صاحب رصيد 35 نقطة، 14 منها في النصف الثاني للمباراة، بجانب الدولي قيس عمر، الذي حصل على لقب أفضل لاعب بالمباراة، جراء تسجيله 24 نقطة، و14 متابعة ناجحة.

يذكر أن نظام (سوبر غرب آسيا) التي تقام للمرة الأولى، قضى وفي منطقتيها الخليجية وبلاد الشام، بتأهل مباشر لمتصدري دوري المجموعات إلى الدور نصف النهائي، وفرض دوراً تكميلياً على الفرق التي أنهت دوري المجموعات بالمركزين الثاني والثالث، على أن تسفر نتائجها في تحديد هوية الفرق المكملة لأضلاع مربع الذهب.

ونجح فريقا الهلال السعودي والكويت الكويتي في إنهاء دوري المجموعات بصدارة مجموعتيهما الأولى والثانية، والحصول على بطاقتي التأهل المباشر للدور نصف النهائي، وفرض على شباب الأهلي والمنامة البحريني وصيفي المجموعتين خوض الدور التكميلي أمام النصر السعودي وكاظمة الكويتي.

وينتظر الهلال السعودي في 17 أبريل المقبل، الفائز من مواجهات المنامة البحريني وكاظمة الكويتي في نصف نهائي المنطقة الخليجية، على أن يعقب في اليوم التالي بلقاء الكويت الكويتي مع الفائز من شباب الأهلي والنصر السعودي، ليحصل الفائزون في هذا الدور على بطاقة العبور إلى الدور النهائي.