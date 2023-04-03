يحيى نادر: لا علاقة لي بالمطبخ.. وقرار رابطة الدوري الإنجليزي «رائع»

قال لاعب وسط فريق العين، الدولي يحيى نادر، إنه ليست لديه أي علاقة بالمطبخ، كما لا يجيد إعداد أي وجبة، خلال الشهر الفضيل أو حتى في الأيام العادية، مشيراً إلى أنه عندما يسمع كلمة رمضان يخطر في باله مباشرة التجمع الأسري وصلاة التراويح، مشدداً على أن أجمل الليالي الرمضانية تكون مع العائلة وأداء صلاة التراويح. وقال نادر لـ«الإمارات اليوم» إن من الطبيعي أن يشعر اللاعب بشيء من الصعوبة في أداء المباريات خلال شهر رمضان، وأنهم يتخطون ذلك من خلال الالتزام بتوجيهات أخصائي التغذية، وقال إن التزام لاعبي كرة القدم بالصيام وخوض المباريات، على غرار ما يحدث في الدوري الإنجليزي، هو بمثابة مصدر فخر لكل مسلم، وإن قرار الاتحاد الإنجليزي بمنح اللاعبين استراحة للإفطار خلال المباريات هو أمر رائع.

■ هل أنت من نوعية اللاعبين الذين يتأثرون بالصيام خلال رمضان، أم من الذين يكون عطاؤهم أفضل فيه؟

قد يشعر بعض اللاعبين بالقليل من الصعوبة مقارنة مع الأيام العادية، وهو أمر طبيعي، بسبب عدم الانتظام في الوجبات، ولكن من الجيد أننا في نادي العين لدينا أخصائي تغذية يساعدنا على تخطي ذلك، بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي، وبالتالي لا نحس بالكثير من الفرق.

■ هل تعتقد أن من الصعب على اللاعبين تحمل إقامة المباريات خلال الصيام على غرار الدوري الإنجليزي؟

بالتأكيد ليس من السهل على لاعب كرة القدم أن يخوض المباريات وهو صائم، ما يقوم به اللاعبون المسلمون، على غرار الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي، هو مصدر فخر لكل المسلمين، ومن الرائع أن نشاهد أنهم أصبحوا يحصلون على استراحة للإفطار خلال المباريات.

■ متى كان عمرك حينما صمت للمرة الأولى في شهر رمضان؟

لا أتذكر بالتأكيد التاريخ، لأن ذلك كان في سن مبكرة، قد يكون خلال المرحلة الابتدائية.

■ ما الأشياء المحببة التي تقوم بها خلال رمضان؟

حينما اسمع كلمة رمضان يتبادر إلى ذهني مباشرة التجمع الأسري وصلاة التراويح، بالتأكيد أجمل الليالي الرمضانية تكون مع العائلة وأداء صلاة التراويح.

■ كيف تصف علاقتك بالمطبخ في رمضان وما الوجبة التي تبرع في طبخها؟

ليست لدي أي علاقة بالمطبخ، سواء في خلال الشهر الفضيل أو حتى في الأيام العادية.

■ عقب التعادل مع شباب الأهلي، كيف يمكن وصف مبارياتكم المتبقية في المسابقة، خصوصاً مع فارق النقاط الخمس؟

المهم بالنسبة لنا أننا سنتعامل مع هذه المباريات على أنها مباراة نهائية، أما بخصوص فارق النقاط فنحن علينا أن نركز على أنفسنا، وألا ننظر إلى نتائج شباب الأهلي المتصدر، ينبغي علينا أن نحصد النقاط الثلاث في كل المباريات، وأن نرى بنهاية الموسم ما سيحدث.

■ ما مدى جاهزيتكم لمواجهة الوصل المصيرية في ذهاب كأس رئيس الدولة؟

بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، خصوصاً أنها تلعب بنظام الذهاب والإياب، بالنسبة لنا سنعمل على أن نحسم تأهلنا من مباراة الذهاب.

يحيى نادر:

• «مواجهة الوصل في الكأس ستكون صعبة، خصوصاً أنها تلعب بنظام الذهاب والإياب».

• «علينا أن نركز على أنفسنا وألا ننظر إلى نتائج شباب الأهلي (المتصدر)».