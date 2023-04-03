دبا الفجيرة يهزم خورفكان ويبقي على آماله في البقاء بـ «المحترفين»

حقق دبا الفجيرة فوزا مهما على ضيفه خورفكان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، ليصبح رصيد دبا الفجيرة 11 نقطة في المركز قبل الاخير، ويتجدد أمله في البقاء في دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة 21 في المركز العاشر.

سجل دبا الفجيرة هدفه عن طريق البرازيلي الفارو اوليفيرا في الدقيقة 55، بعد جهد مميز للبرازيلي جاجا الذي خطف الكرة وانطلق بها سريعا قبل ان يلعبها عرضية الى البرازيلي الفارو المنطلق من الخلف والذي سددها نحو المرمى بقوة مسجلا هدف فريقه.