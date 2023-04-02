الجزيرة يبعد الوصل عن المنافسة على الدوري

حول الجزيرة تأخره بهدف إلى فوز على الوصل بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 21 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد الوصل في زعبيل، ليبتعد "الإمبراطور" عن المنافسة على لقب الدوري، بعدما توقف رصيده عند 40 نقطة، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 37 نقطة.

وبدأ الوصل اللقاء بحماس كبير وهدد علي صالح مرمى الجزيرة بفرصة خطرة وسدد كرة قوية علت العارضة، قبل أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من تسديدة جميلة على يسار الحارس علي خصيف.

ودخل الجزيرة أجواء اللقاء بعد الهدف وأهدر خلفان مبارك فرصة محققة من كرة عرضية لعبها مبخوت وقابلها مبارك بتسديدة فوق العارضة (9)، بينما تصدى خالد السناني لكرة خطرة من ركلة حرة مباشرة سددها الصربي ميلوس كوسانوفيتش (27).

وارتفعت الإثارة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، عندما سدد خلفان مبارك كرة لمست يد السناني وارتدت من القائم (43)، ورد حسن إبراهيم بتسديدة صاروخية ارتدت من العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني سيطر الجزيرة على وسط الملعب وتألق السناني في التصدي لكرة خطرة من علي مبخوت (56)، قبل أن يحرز مبخوت الهدف الأول من كرة سددها بمهارة في المرمى (62).

وواصل الجزيرة أفضليته وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني، بعدما قام بمجهود فردي رائع ومرر الكرة إلى فلورين تاناسي الذي لعب كرة عرضية وقابلها بن شرقي برأسه في المرمى (80) لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.