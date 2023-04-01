محمد تودا بطلا لـ"الجري" في دورة عجمان الرياضية

حقق سباق الجري الذي تم تنظيمه في مضمار الصفيا ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 نجاحا كبيرا بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار. واشتمل السباق على 5 فئات لمسافة خمسة كيلومترات وهي فئة المجموع العام رجال، والمجموع العام سيدات، وفئة المواطنين، وفئة المواطنات، وفئة المواطنين فوق 50 سنة، وأربعة فئات لمسافة 2 كيلومتراً، للرجال وفئة السيدات، وفئة المواطنين، وفئة المواطنات.

وأسفرت نتائج سباق الجري عن فوز محمد تودا بالمركز الأول في فئة المجموع العام رجال، وفي فئة المجموع العام سيدات حصلت زيفي على المركز الأول. وتوج مبارك المراشدة بالمركز الأول، لفئة المواطنين، وفي فئة المواطنات فازت رقية المزروعي بالمركز الأول. و حصل اسماعيل الصبري على المركز الأول في فئة المواطنين فوق 50 سنة.

أما في سباق 2 كيلومتر فقد أسفرت النتائج عن فوز ادهيل جيمي، وحصلت علياء أمير على المركز الأول في فئة السيدات. وفي فئة المواطنين توج عبد اللطيف الصبري بالمركز الأول، وفي فئة المواطنات فازت الجود الحميري.

وفي منافسات كرة القدم اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل ببلوغ فرق دائرة الميناء والجمارك، ودائرة البلدية والتخطيط، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة النقل، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومصرف عجمان، وجامعة المدينة عجمان ربع النهائي.

من جانبٍ آخر تختتم غدا بطولة الألعاب الشعبية التي أقيمت تصفياتها التمهيدية على مدار يومين بمشاركة 70 لاعبا يمثلون 7 فرق تنافسوا في 4 ألعاب شعبية وهي لعبة شد الحبل ولعبة الكرابي ولعبة مطارح بالإضافة إلى لعبة دحروي، وتهدف البطولة إلى الحفاظ على الموروثات الإنسانية وإبراز المكون التراثي لشعب الإمارات.