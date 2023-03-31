قمة الوحدة والشارقة تنتهي سلبا وتخيب آمال الفريقين

سيطر التعادل السلبي على قمة اليوم الأول من الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي جمعت بين الوحدة وضيفه الشارقة مساء اليوم على استاد آل نهيان، لتتعقد بذلك حظوظ الطرفين في المنافسة على لقب المسابقة، إذ وضع "العنابي" النقطة 41، فيما أضاف "الملك" النقطة 39.

وشهدت المباراة على مدار شوطيها العديد من الفرص التي لم تستغل بشكل صحيح، وكان لافتاً تألق حارس أصحاب الأرض محمد الشامسي في التصدي لفرصتين خطيرتين حافظ بها على نظافة شباكه.

وكان الحذر الدفاعي واضحاً على اداء الفريقين، وبعكس المباريات السابقة لم يضطلع خط الدفاع بإي دور هجومي واكتفى بالدور الدفاعي، وتركزت الكرة في وسط الملعب لفترات طويلة.