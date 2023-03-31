"الحبتور" و"بن دري" في نهائي دوري البولو

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر يوم غد نهائي بطولة دوري الحبتور للبولو، ويجمع بين فريق الحبتور، وفريق بن دري. ويسبقها مباراة كأس الترضية وتجمع بين فريق الشيخة عليا وفريق الباشا. وكان قبل النهائي شهد فوز فريق الحبتور على نظيره الباشا بستة اهداف مقابل ثلاثة.

وفي المباراة الثانية استطاع بن دري الفوز على فريق الشيخة عليا بسبعة اهداف مقابل ستة. من جانب آخر سيكون عشاق اللعبة على موعد كأس الماسترز للبولو الاثنين المقبل، وتقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.