1.8 مليون دولار تنقل شانكلاي إلى الوصل

أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن نادي رايسينغ الأرجنتيني، وافق على انتقال توماس شانكلاي إلى الوصل بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل. وذكرت صحيفة «90 مين» أن إدارة الوصل تواصلت مع نادي رايسينغ الأرجنتيني، مبدية رغبتها في أن تفعّل بند شراء عقد شانكلاي، لافتة إلى أن مهلة تفعيل هذا البند تنتهي بنهاية الشهر الحالي. وأشارت إلى أن شانكلاي كان يعد من أبرز الوجوه الواعدة في النادي الأرجنتيني، ولكن تراجع مستواه أسهم في قرار إعارته إلى «الفهود» مدة موسم واحد.

وبينت أن إدارة رايسينغ وافقت على بيع عقد لاعب الوسط الأرجنتيني مقابل 1.85 مليون دولار، بعدما كان قد حصل النادي على 1.5 مليون قيمة إعارته حتى نهاية الموسم. يذكر أن شانكلاي (24 عاماً) انضم إلى الوصل في سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة قادماً من رايسينغ مدة موسم واحد، إذ شارك اللاعب الأرجنتيني في 17 مباراة بالدوري، وأحرز سبعة أهداف، كما مرر أربع تمريرات حاسمة أسهمت في إحراز «الإمبراطور» أربعة أهداف.

ورغم أن الموسم لم ينتهِ، ولكن تعمل إدارة «الأصفر» على حسم بعض الملفات مبكراً استعداداً للموسم المقبل، وأبرزها اللاعبين الأجانب، إذ يضم الفريق في الموسم الحالي كلاً من المغربي سفيان بوفتيني والأرجنتيني بوبليتي والجزائري جمال الدين بن العمري، بينما تم رفع اسم البرازيلي غابرييل دي سوزا من قائمة «الفهود» في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.