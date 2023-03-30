«أبيض الشباب» وصيفاً في بطولة دبي الدولية

حقق المنتخب الوطني للشباب المركز الثاني في البطولة الدولية الودية بدبي بعد فوزه على منتخب السعودية بالركلات الترجيحية (9- 8)، في المواجهة التي جمعتهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1–1، وتم اللجوء مباشرة للركلات الترجيحية لتحديد المنتخب الفائز.

وحصد منتخب هولندا لقب البطولة الودية، فيما حل المنتخب المكسيكي ثالثاً، والمنتخب السعودي رابعاً.

وكان أبيض الشباب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب المكسيك بهدفين لهدف، وخسر في الجولة الثانية أمام منتخب هولندا بهدفين مقابل هدف.

ومثّل المنتخب الوطني في البطولة 28 لاعباً هم: عبدالرحمن طلال، ياسر ألو علي، عبيد أحمد، زايد سلطان، خميس ناصر، مايد الغيلاني (الوحدة)، فهد جاسم، حمدان الحمادي، مايد الكعبي (الشارقة)، أحمد رائد، زيد أسامة (النصر)، محمد خالد، راشد عبدالله، عبدالله أنور (الوصل)، عيد محمد، عبدالعزيز بشير، حازم محمد، نهيان المعمري، منصور البلوشي (العين)، زايد محمد، خليفة حسين، محمد علي، حمد عارف (بني ياس)، عبدالله جمال (خورفكان)، سعود البلوشي (الإمارات)، محمد جمعة، غيث عبدالله سهيل، ماجد المهيري (شباب الأهلي).