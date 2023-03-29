عدنان الحمادي: منظومة كرة القدم استنزفت "30 مليار درهم" خلال 15 عاما! (فيديو)

أكد عضو المجلس الوطني عدنان حمد الحمادي، أن رياضة الإمارات تحتضر ولا يوجد أي مردود منها وهو ما يستنزف خزائن الأندية والدولة، وأشار الحمادي أن منظومة كرة القدم فقط استنزفت 30 مليار درهم في 15 عام احتراف، دون وجود أي مردود والمحصلة من المشاركات الخارجية هي "صفر".

وقال عدنان الحمادي في مداخلة أمام جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الثلاثاء: "ضعف حوكمة القطاع الرياضي التي تسببت في إنفاق الحكومة الاتحادية الكثير من الأموال دون أثر رغم كثرة الصرف وضعف المردود الذي بدأ عام 1984 والمحصلة هي ميداليتان فقط".

وأضاف: "أما عن بقية الألعاب فحدث ولا حرج، وخاصة كرة القدم والتي بلغت ميزانيتها السنوية في الهيئة العام للرياضة 57 مليون درهم سنويا والمحصلة تخبطات وإخفاقات مريرة عانى منها الشارع الرياضي، وهنا أتساءل هل طبقت الحوكمة على منظومة كرة القدم؟ هنا أبحث عن إجابة، وهل هناك مراقبة على هدر المال؟".

وتابع: "زيادة عدد اللاعبين الأجانب الذي وصل إلى 10 لاعبين محترفين ومقيمين بلا شك أثقلت كاهل الأندية وأثرت سلبا على مشاركة اللاعب المواطن، فكانت نتيجة المشاركات للأسف تساوي صفرا وهذا القياس على المشاركات الأسيوية والقارية، هل لنا أن نتصور أن 10 لاعبين بين أجانب ومقيمين بلغت تكلفتهم السنوية 280 مليون دولار، أي ما يعادل مليار، هذا فقط في بند اللاعبين، هل لنا أن نتصور أن منظومة كرة القدم استنزفت 30 مليار درهم في 15 سنة احتراف، دون أي نتائج أو إنجازات على المستوى الدولي".

وتساءل الحمادي قائلاً: "ألا يعد ذلك هدرا للأموال دون أثر أو نتائج إيجابية أو حتى إنجازات وأعتقد أن هذا الأمر يندرج تحت بند حوكمة القطاع الرياضي، على اعتبار أن الهيئة داعم رئيسي يقدم لمنظومة كرة القدم 57 مليون درهم سنويا، أنا أتوقع الإجابة أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين هو شأن محلي يعود للمجالس الرياضية".