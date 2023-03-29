«الصقور» يتوج بلقب الناشئين (أ) رغم خسارته أمام العين

تُوج فريق نادي الإمارات ببطولة دوري الناشئين لكرة القدم تحت 16 سنة (أ) للموسم الرياضي 2022-2023، رغم خسارته أمام نادي العين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

وحسم فريق الناشئين بنادي الإمارات لقب الدوري بعد انفراده بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 70 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه فريق شباب الأهلي، وله 52 نقطة.

وقام عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة جمعة العبدولي، بتسليم أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي نادي الإمارات درع المسابقة والميداليات الذهبية.

الجدير بالذكر أن فريق الإمارات نجح خلال هذه النسخة من المسابقة في تحقيق الفوز في 23 مباراة، وتعادل مرة وحيدة، وخسر ثلاث مباريات.