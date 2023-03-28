3 لاعبين في صدارة بطولة الشارقة الدولية للشطرنج

أكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، أن استمرار إقامة بطولة الشارقة الدولية للشطرنج على مدار 28 عاماً، يؤكد الدور الكبير الذي يقدمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لنشر اللعبة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وقال في تصريحات صحافية عقب افتتاح البطولة: «إننا في الإمارة الباسمة فخورون بنادي الشارقة والسمعة التي يحظى بها على مستوى العالم، بفضل جهود مجلس إدارته، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، وفريق العمل، وفي ظل عدد البطولات النوعية والدولية التي يستضيفها النادي، ونشاطه الدائم الذي لا يتوقف، ووجود عدد كبير من اللاعبين تحت مظلة النادي، وهو تأكيد على ثقة أولياء الأمور بإدارة النادي».

وأشار: «الجميع يُلاحظ التطور الكبير لرياضة الشارقة ومنشآتها الرياضية، وهذا الأمر يعود إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه، لتكون أندية الإمارة مقصداً للأولاد والبنات، وهو الاستثمار الحقيقي في أولادنا».

وكانت منافسات بطولة الشارقة الدولية للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، قد انطلقت بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، منهم 30 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية أستاذ دولي كبير GM، وأستاذ دولي IM، وأستاذ اتحاد دولي FM، وأستاذة دولية كبيرة، وأستاذة اتحاد دولي، من داخل الدولة وخارجها.

وتصدر ثلاثة لاعبين الترتيب بالعلامة الكاملة، تقدمهم بطل العرب وإفريقيا المصري باسم أمين، المصنف الثاني على البطولة بعد فوزه في الجولة الخامسة، ويشاركه الصدارة الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني، والمولدوفي الأستاذ الدولي الكبير فايوريل لورداتشيسكو. ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 37 ألف درهم، موزعة على الفائزين الأوائل في الترتيب العام.