سباق الدراجات الهوائية في دورة عجمان ينطلق غداً.. و3 انتصارات في «الشاطئية»

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء منافسات سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى يوم 19 من شهر رمضان المبارك.

وتقام منافسات السباق في مضمار الصفيا وتمتد لمسافة 6 كيلومتر بمشاركة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات.

وكانت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية قد انطلقت أمس الأحد، بإقامة 3 مباريات مثيرة، وسط حضور جماهيري مميز، ونجح من خلالها فريق volley life في حصد أول ثلاث نقاط بفوزه على فريق جامعة المدينة عجمان بشوطين دون رد، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وفي المباراة الثانية حقق فريق اونلي فريش فوزاً صعباً على فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بشوطين مقابل شوط واحد، ليتصدر فريق اونلي فريش المجموعة الثانية برصيد نقطتين ويحل فريق الدفاع المدني في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز فريق حضانة ليتل اسكولار على فريق creesent بشوطين دون رد وبمجموع نقاط 56 مقابل 42 ليخطف اسكولار صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وضمن منافسات بطولة كرة قدم الصالات والتي تواصلت أمس الأحد في مركز عجمان الإبداعي فقد أقيمت مباراتين لحساب المجموعة الثانية، اذ تعادل التراس جنون مع البحري بنتيجة 2-2، وفي المباراة الثانية نجح فريق تيمور في الفوز على الأكاديمية الأولمبية الوطنية 2-1.