بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تنطلق اليوم في «كريكيت سبورتس هب»

تنطلق اليوم منافسات بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية في «كريكيت سبورتس هب»، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبدعم من دائرة الإسناد الحكومي، وبمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية من إمارة أبوظبي، بمجموع جوائز يصل إلى 700 ألف درهم.

وتشمل المنافسات 11 لعبة، هي: كرة القدم والرماية والبادل واللياقة البدنية والكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة السلة والشطرنج والبادمينتون والجري والدرّاجات الهوائية.

وتقام بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، خلال الفترة من 27 مارس إلى 10 أبريل احتفاءً بشهر رمضان المبارك، ضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، إضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، وضمن أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد.

وستخوض الفرق المشاركة من الجهات الحكومية المنافسات خلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءً، بأهداف تعزيز التعارف بين الموظفين في بيئة رياضية إيجابية جاذبة، وتشجيع أكبر عدد من الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً للحياة اليومية، إضافة إلى تعزيز مؤشر جودة الحياة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تحفز الموظفين الحكوميين، وتساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، وصولاً إلى إرساء مستقبل أكثر قوة وصحة واستدامة. وقال العواني في تصريحات صحافية: «إن التحديات الصحية تفرض علينا في مجلس أبوظبي الرياضي إيجاد فرص للموظفين الحكوميين للمشاركة جنباً إلى جنب مع زملائهم في العديد من الرياضات، ضمن أجواء اجتماعية تنافسية، تعزيزاً لمؤشر جودة الحياة لديهم». وأضاف: «نسعى إلى إحداث تغيير جذري في نمط الحياة للتغلب على الأمراض عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي ورياضي، ونعتمد على أفضل الدراسات والسُبل لتحقيق التغيير في حياة كل أفراد المجتمع، وتعتبر بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية واحدة من برامجنا لتحقيق أهدافنا، ضمن أجواء احتفالية واجتماعية التي تقام بمناسبة الشهر الكريم والمقدمة لموظفي حكومة أبوظبي».

ويشارك في كرة القدم 28 فريقاً من مختلف الجهات الحكومية، بواقع 336 لاعباً، أما الرماية فقد استقطبت 336 لاعباً ولاعبة، والبادل 180 لاعباً ولاعبة، واللياقة البدنية 135 لاعباً ولاعبة، والكرة الطائرة 78 لاعباً، وتنس الطاولة 49 لاعباً ولاعبة، وكرة السلة 42 لاعباً ولاعبة، والشطرنج 44 لاعباً ولاعبة، والبادمينتون 33 لاعباً ولاعبة. وعلى هامش البطولة أيضاً سيتم تنظيم سباق جري لمسافة خمسة كيلومترات للرجال في «كريكيت سبورتس هب» يوم الخميس السادس من أبريل، وللسيدات في حلبة مرسى ياس يوم الثلاثاء الرابع من أبريل، وسباق آخر للدرّاجات الهوائية في جزيرة الحديريات لمسافة 60 كيلومتراً للرجال يوم الخميس 13 أبريل، وسباق 30 كيلومتراً للسيدات في حلبة مرسى ياس يوم الثلاثاء 11 أبريل، وسيبقى التسجيل مفتوحاً في سباقي الجري والدرّاجات الهوائية لحين موعدهما، لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاركات من قبل موظفي حكومة أبوظبي.