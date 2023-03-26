الكازاخستاني أوتيجالييف بطلاً لكأس «الوفاء لزايد» للشطرنج

فاز الكازاخستاني أزمات أوتيجالييف بلقب بطولة "الوفاء لزايد" الرمضانية للشطرنج السريع التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً عرفاناً وتقديرا للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وتصدر أوتيجالييف الترتيب العام للبطولة بنهاية منافساتها برصيد 8 نقاط متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف ومتفوقاً بفضل قاعدة «كسر التعادل» بأفضلية الفوز في المواجهة المباشرة بينهما.

شارك في البطولة 209 لاعبين ولاعبات من 31 دولة، من بينهم 21 لاعباً من حملة الألقاب منهم 10 أساتذة دوليون كبار.

تصدر الترتيب النهائي الكازاخستاني أزمات أوتيغالييف 8 نقاط وبنفس الرصيد من النقاط الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف، وتساوى في المراكز من الثالث إلى السادس أربعة لاعبين برصيد 7.5 نقطة هم الصربي إيجور ميلادينوفيتش والمصري أحمد عدلي والكوبي والتر أرينسيبيا والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو.

فيما فاز الأستاذ الدولي سعيد إسحاق بجائزة أفضل لاعب مواطن بعد تحقيقه 6.5 نقطة، وفازت أحلام راشد بلقب أفضل لاعبة برصيد 6 نقاط، وفاز اللاعب إبراهيم سلطان بجائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج والثقافة فيما نالت اللاعبة بشاير خليل جائزة أفضل لاعبة من النادي.

قام بتتويج الفائزين عقب نهاية المنافسات نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة وسعيد يوسف شكري الأمين العام وعثمان موسى عبدالله رئيس الجهاز الفني بالنادي.

