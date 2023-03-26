عبدالله الشامسي.. أول صاحب همّة ينضم إلى فريق الوثبة للدرّاجات

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن انضمام البطل عبدالله هلال الشامسي، من فئة «متلازمة داون» إلى فريق الوثبة للدرّاجات الهوائية، كأول صاحب همّة ينضم رسمياً لتلك الرياضة، ليمثل الفريق في السباقات والمنافسات المختلفة.

وقالت المؤسسة في بيان، أمس: «إن عبدالله الشامسي هو رياضي عاشق لرياضة الدرّاجات والجري، وانضمامه لفريق الوثبة للدرّاجات وتمثيل الفريق بالسباقات، يمثل النموذج والحافز لجميع أقرانه على المضي قدماً نحو ممارسة الرياضة، والسعي إلى التفوق والإبداع، وتوجهت المؤسسة بالشكر والتقدير لكل المسؤولين بفريق الوثبة على دعمهم اللامحدود لفئة أصحاب الهمم ودعم جهودها لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع». وأكد مدير فريق الوثبة المجتمعي للدرّاجات الهوائية، الكابتن سليمان الحمادي، أن «استقطاب البطل عبدالله الشامسي للانضمام إلى الفريق هو واجب مجتمعي، يأتي ضمن أهداف الفريق لدعم هذه الفئة من شرائح المجتمع لدمجه مع بقية الفئات لممارسة الرياضة، والتعايش مع الجميع تماماً»، مؤكداً أن «البطل عبدالله الشامسي إضافة قيمة للفريق، ولا يشكل عبئاً عليهم، وبالتمرين والتركيز والاهتمام نطمح إلى أن يصل لمستوى متميز يمكنه من الصعود إلى منصّات التتويج العالمية».