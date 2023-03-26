اليابان.. ثالثة في قائمة الأكثر تتويجاً بلقب كأس دبي العالمي

منح الجواد «يوشبا تيسورو» اليابان لقب أشهر ألقاب سباقات الخيل في العالم «كأس دبي العالمي»، بقيادة الفارس يوغا كاوادا، وإشراف المدرب كونيهيكو واتانابي، بعدما قدم أداءً رائعاً في الشوط التاسع والرئيس برعاية «طيران الإمارات»، في أمسية النسخة الـ27، التي أقيمت على مضمار «ميدان»، البالغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار، بمشاركة 127 خيلاً.

وأهدى «يوشبا تيسورو» المملوك إلى رايوتوكوجي كينجي هولدينغز، اليابان لقبها الثاني تاريخياً في الكأس العالمية، عقب الانتصار الأول الذي حققه «فيكتوريا بيسا» في نسخة 2011، لتصعد اليابان إلى المركز الثالث في قائمة الدول الفائزة بلقب كأس دبي العالمي. وتتصدر الإمارات اللائحة بـ13 لقباً، مقابل ثمانية ألقاب للولايات المتحدة، ولقبين للسعودية واليابان، ولقب لكل من أستراليا والبرازيل.

وقاد الفارس الياباني يوغا كاوادا ببراعة الجواد «يوشبا تيسورو» للفوز بالسباق الممتد على 2000 متر، للحصول على جائزة المركز الأول التي تبلغ 6.9 ملايين دولار للخيل المملوك إلى رايوتوكوجي كينجي هولدينغز.

وشهد الشوط الرئيس إثارة كبيرة، بعدما جاءت البداية قوية من بطل كأس السعودية فبراير الماضي الجواد الياباني «بانثالاسا» الذي تصدر السباق بقيادة الفارس يوتاكا يوشيدا وإشراف المدرب ياهاغي، ولاحقه ممثل الكويت الجواد «ريمورس» بشعار إسطبلات الراشد وإشراف المدرب بوبات سيمار، والجواد الإماراتي «بندوق» بقيادة الفارس كريستوف سوميليون وإشراف المدرب بوبات سيمار.

في المقابل ارتفعت الإثارة بعدما ضغط الفارس يوغا كاوادا بقوة وقاد الجواد «يوشبا تيسورو» إلى المركز الأول في آخر 100 متر، مسجلاً زمناً قدره 2:03:25 دقيقة. وحل ثانياً الجواد الإماراتي «إلجيرز» المملوك إلى حمدان سلطان السبوسي، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون وإد كريستفورد، وثالثاً الجواد السعودي «إيمبليم رود» المملوك إلى سعود بن سلمان، بقيادة الفارس عادل الفرادي وإشراف المدرب أحمد عبدالواحد.

الإمارات تتصدر قائمة الأكثر تتويجاً في كأس دبي العالمي، بـ13 لقباً، مقابل ثمانية للولايات المتحدة، ولقبين للسعودية واليابان، ولقب لكل من أستراليا والبرازيل.